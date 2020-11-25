Genç yaşta iki ölüm

Mağusa'da dün gece saat 21.30 sıralarında 25 yaşındaki Edwın Ogechukwu arkadaşları ile halı saha maçı oynadıktan sonra aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ogechukwu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

22 yaşında yaşamını yitirdi

Karaoğlanoğlu'nda bu sabah saat 04.00 sıralarında evinde aniden rahatsızlanan 22 yaşındaki Fatih Erdoğan, yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.