Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi açıldı

Kültür Dairesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması”nın ödül töreni ve sergisi dün Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Bu yıl Birkan Uzun anısına düzenlenen Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi’nin açılışına, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ile Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ile Kültür Dairesi eski müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Bakanlar Kurulu toplantısının uzaması nedeniyle katılamadığı Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi’nin açılışını Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun önerisiyle Birkan Uzun’un annesi Hatice Uzun ve babası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun birlikte yaptılar.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, genç sanatçıların geniş katılım gösterdiği sergi açılışında Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Münevver Sakar, Ali Suyolcu ve Çağın Dostel’den oluşan Oda Müziği grubu Trio da müzik dinletisi sundu.

Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu’ndan genç sanatçılara çağrı…

Serginin açılış konuşmasını yapan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, konuşmasına Birkan Uzun anısına yazmış olduğu şiiri okuyarak başladı. Zaimağaoğlu, Birkan Uzun’un başardıklarıyla tüm gençlere sonsuza dek ışık tutacağına inanç belirterek, genç sanatçılara içlerindeki ışığı dışarıya taşımaktan, parlamaktan ve ön plana çıkmaktan çekinmemeleri ve çok çalışmaları çağrısında bulundu.

Yarışmaya katılan, ödül ve sergileme alan tüm genç sanatçıları tebrik eden Zaimağaoğlu, sözlerini Kültür Dairesi’nin, ülkemizin aydınlanmasına, çağdaşlaşmasına ve dünya ülkeleri ile aynı kulvarlarda buluşmasına önayak olan sanatçıların her zaman yanında olacağını vurgulayarak tamamladı. Zaimağaoğlu konuşmasının ardından Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun’u konuşma yapması için kürsüye davet etti.

Cengiz Topel Uzun: “Acımız tüm toplum tarafından paylaşıldı”

Konuşmasında, Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022’nin oğlu Birkan Uzun anısına düzenlenmesinin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Uzun, yaşadıkları büyük acının tüm toplum tarafından paylaşıldığını ve oğullarının başarılarının gençliğe örnek olmasının kendilerine teselli verdiğini ifade etti.

Ödüller

Konuşmaların ardından, seçici kurul üyeliklerini Hüseyin Özinal, Gökçe Keçeci ve Osman Keten’in yaptığı yarışmanın ödülleri ve Kültür Dairesi’nin Seramik Sanatçısı Semral Öztan’ın tasarladığı ödül heykelciği verildi.

Başarı Ödülü’nü Nurtane Karagil’in “Sabah Uyanmaları” adlı çalışması, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Halil Çobancık’ın “Body” adlı çalışması, Birkan Uzun Özel Ödülü’nü Tuğse Bardak’ın “Özlem İçinde Korku” adlı çalışması ve Jüri Özel Ödülü’nü de Aydın Apel’in “Kedi Oteli; Maskeli Patiler” adlı çalışması aldı. Çalışmaları sergileme alan genç sanatçılara da teşekkür belgeleri verildi.

Sergi, 3 Haziran’a kadar sanatseverlerin izlenimine sunulacak

Kültür Dairesi’nin anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı ressamların ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği “Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2022”nin sergisinde ödüllü eserlerle birlikte sergileme alan toplam 15 genç sanatçının 31 eseri, 3 Haziran 2022 tarihine kadar sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Eserleri sergilenen genç sanatçılar ve eser isimleri şöyle sıralandı:

Ayça Akarcan “Ayça”

Aydın Apel “Kedi Oteli; Antika Patiler” , “Kedi Oteli; Egzotik Patiler”

Behiye Ağaoğlu “İlham (Inspiration)” , “Hayalinin peşinde (Pursuing a dream)”

Celal Atikler “Ova 4”

Ceren Emmioğlu “İrtifa”

Direnç Betmezoğlu “Seken Taş (Çift Göl)”

Efsane A. Aslan “Jellyfish Dream 1/14”, “Jellyfish Dream 2/14”

Elin Yurtdaş “Decalcomania”, “Atelier”

Gökhan Karaosman “Evde Kal”

Halil Çobancık “Bakış 1”, “Bakış 2”, “Bakış 3”, “Mavi Gezegen”

İlyada Tüfekçi “44”

Nurtane Karagil “It’s Not Ok”, “Mektup”

Sima Osum “Bangolar”, “Av”, “Kurbağa”

Şenil Bahire Çakmak “Abstract Siluet”, “Karanlık Ülkenin Hüzünlü Yüzleri”

Tuğse Bardak “Çığlık”, “Karanlık”