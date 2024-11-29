Genç piyanist Ivanov’dan kendine hayran bıraktıran Beethoven, Shostakovich ve Rachmaninov yorumları

Murat OBENLER

Oda müziği dendiğinde en çok akla gelen mekânların başında gelen Pharos Sanat Vakfı’nın Lefkoşadaki kışlık mekânı The Shoe Factory, bir kez daha genç bir usta piyanisti ağırladı. Londra'daki Keyboard Charitable Trust ile Pharos Sanat Vakfı işbirliğinde Lefkoşa’da sahne alan piyanist Emanuil Ivanov, dünyanın çeşitli yerlerinde ve festivallerinde sergilediği büyüleyici performansı Ayakkabı Fabrikası’nda da gösterdi. Fransa, İtalya, İsviçre ve Finlandiya Büyükelçileri yanı sıra adanın kuzey ve güneyinden çok sayıda sanatseverin takip ettiği konserde salon yine doluydu.



Keheyan: “Konseri dostum İngiliz Kraliyet Onur Nişanı sahibi John Leech’e adamak istiyorum”

Konser öncesinde bir konuşma yapan Vakıf Kurucusu ve Başkanı Garo Keheyan, Londra'daki Keyboard Charitable Trust ile uzun yıllara dayanan çok iyi bir işbirlikleri olduğunu ve bu sayede dünyanın birçok keşfedilmemiş veya keşfedilmiş genç yeteneğini Lefkoşa’da Kıbrıslı sanatseverlerle buluşturma imkanı yakaladıklarını kaydederek bu konseri birkaç gün önce hayata gözlerini yuman kuruluşun yöneticilerinden İngiliz Kraliyet Onur Nişanı sahibi John Leech’e adamak istediğini ifade etti. Dünyanın önemli sanat noktalarından sahne alan genç yetenek Emanuil Ivanov’u ülkenin en çok tercih edilen oda müziği mekanında ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Keheyan bu özel geceye katılan tüm büyükelçilere ve sanatseverlere teşekkür etti.

İvanov dikkat çekici yorum derinliği ve teknik ustalığını Lefkoşa’da da konuşturdu

İtalya'da düzenlenen 2019 Ferruccio Busoni Uluslararası Piyano Yarışması'nda Birincilik Ödülü'nü aldıktan sonra uluslararası ilgi görmeye başlayan ve dikkat çekici yorum derinliği ve teknik ustalığa sahip bir sanatçı olarak tanımlanan Ivanov bu yeteneğini Beethoven, Shostakovich ve Rachmaninov'un çalışmalarından oluşan heyecan verici Lefkoşa program performansına yansıttı.



Piyano repertuarının ihmal edilen ve nadiren icra edilen eserlerine yakınlığını ile dikkat çekiyor

Dünya çapında pek çok önemli orkestrayla sahneye çıkmış, piyano repertuarının ihmal edilen ve nadiren icra edilen eserlerine olan yakınlığını sürekli olarak dile getirmiş ve ünlü uluslararası festivallerin sık sık konuğu olan genç yetenek benzersiz resitalinde inanılmaz teknik becerisini ve kendine özgü iç gözlem duyarlılığını sergiledi. Genç yetenek yoğun alkışlara tekrar sahneye gelerek bis yaparak karşılık verdi.