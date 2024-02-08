Genç Bir Doktor Adayının Gözünden: Gelecek Endişeleri ve Göç

Tıp fakültesinde öğrenim gören 18 yaşındaki bir genç kadın olarak, ülkemdeki eğitim ve iş dünyasının sunduğu zorlukları her gün derinden hissediyorum. Bu süreç, sadece benim değil, birçok genç arkadaşımın ortak sorunu haline gelmiş durumda. Tıp okumak, büyük bir ayrıcalık gibi görünse de, mezuniyet sonrası gelecekle ilgili belirsizlikler ve endişeler başlı başına bir yük taşıyor. İş bulabilecek miyim? Aileme nasıl katkı sağlayabilirim gibi bir soru yerini çoktan aileme daha ne kadar yük olacağıma bıraktı bile.. Bir sürü cevaplanmamış soru var kafamızda şimdiden.

Gençler olarak, sadece geleceğimizi düşünmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut sistemin içinde nasıl var olabileceğimizi düşünüyoruz. Uzmanlaşmak için emek sarf etmek gerekir ancak bu bahsettiğimiz emek maalesef ki hükümet ettiğini düşünenlerin olduğu yerde torpilsiz bir kapıyı aralamaya yetmiyor. Ailelerimizin, eğitimlerimiz için gösterdiği çaba ve bizim emeklerimiz bir anda yandaş atamalar ve torpil avantajları karşısında siliniyor istesek de elimizde bir şey gelmiyor.

Ülkede kalmak istesek bile, ekonomik şartlar ve yaşam maliyetleri gençleri düşündürmeye itiyor. Ev kurma ve aile kurma planları, mevcut şartlarda bir hayalden öteye geçemiyor. Normal bir genç, hafta sonu planlarını düşünürken, bizim odaklandığımız konular daha ciddi ve geleceğe yönelik. Yurdumuzu ne kadar çok sevsek da dünyanın hiçbir yerinde kendimizi "evde" hissetmeyecek olsak da. Bu sıkıntılar, gençleri göç etmeye, yurdundan uzaklaşmaya itiyor.

Hükümet ettiğini iddia edenlerin gençlere öncelik vermesi ve değer göstermesi gereken bir dönemde, yandaş atamalar, sınavsız istihdamlar gibi adımlar atmaktan çekinmiyorlar.

Bu durum, gençleri sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da ülkelerinden uzaklaşmaya itiyor. Hükümet ettiğini iddia edenlerin gençleri kaybetmek yerine, onların yeteneklerine ve potansiyellerine değer veren bir politika izlemesi gerekiyor. Aksi takdirde, şuan sadece gençleri kaybediyor ilerleyen zamanlarda ülkede geleceğimizi emanet edecek bir doktor, avukat, mühendis, gazeteci, hemşire, öğretmen gibi birçok meslek eksik kalacak.