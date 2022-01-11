Gemikonağı'nda uyuşturucudan 1 tutuklu
Gemikonağı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 yaşındaki T.E.K.’nin (E) evinde yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.
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Gemikonağı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 22 yaşındaki T.E.K.’nin (E) evinde yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : uyuşturucu, polis basın bülteni