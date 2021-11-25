“Geliştirilen lambalar deniz kaplumbağalarının balıkçı ağlarına yakalanma oranını azaltıyor”

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT), deniz kaplumbağalarını korumak amacıyla geliştirilen “Net Lights” teknolojisini Grand Pasha Otel’de düzenlenen basın toplantısında tanıttı.

Basın toplantısına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra Kuzey Kıbrıs Turkcell ve dernek yetkilileri ile davetliler katıldı.

Özellikle balıkçılığın kaplumbağa yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan “Kıbrıs Hedef Dışı Av” projesinin ürünü olan “Net Lights” teknolojisiyle geliştirilen lambalar kaplumbağaların ağlara yakalanma oranını azaltıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, teknolojiyi kaplumbağalar için kullanmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, 2022’de dünyayla yarışan bir altyapıyı KKTC’ye kazandırma ümidini dile getirdi.

Fiber altyapı, 4G ve 5G altyapısıyla birlikte teknolojiyi çok daha iyi bir yere getireceklerini belirten Küçüközdemir, teknolojiyi kullanarak, topluma sağlanan faydanın en güzel örneklerinden bir tanesine şahit olunduğunu söyledi.

Murat Küçüközdemir, “Gönülden Bağlıyız” projesi kapsamında açıklanan 8 projeden bir tanesi olan kaplumbağalarla ilgili projede hedefledikleri maddi desteğin tamamını karşıladıklarını söyledi. Küçüközdemir, “Kaplumbağalarımızın hayatta kalması için bir nebze faydamız olursa ne mutlu bize” diyerek, bu projenin örnek olmasını diledi.

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Damla Beton ise konuşmasında, geliştirdikleri “Net Lights” projesi ile ilgili bilgi verdi. Dünyada 7 çeşit deniz kaplumbağası olduğunu, ülkede bunlardan 3 tanesinin görüldüğünü dile getiren Beton, özellikle caretta ve yeşil kaplumbağaların ülkede üreyen türlerden olduğunu söyledi.

Koruma çalışmalarını 30 yıldır Çevre Dairesi ile iş birliği içinde sürdürdüklerini dile getiren Beton, 1992 yılında 230 kadar olan yuvaların, günümüzde 1300’e çıktığını ifade etti.

100 kadar kaplumbağanın uydu vericisi ile izlendiğini, bunların pek çoğunun Afrika sahillerine kaçtığını anlatan Beton, az bir kısmının ise ülkede kaldığını söyledi. Ülkede yaşayan kaplumbağaların binlercesinin balıkçı ağlarına takılarak, boğulup öldüğünü ifade eden Beton, bunun balıkçıların suçu olmadığını, yanlışlıkla meydana geldiğini ve balıkçılar açısından da maddi kayıplara yol açtığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya kaplumbağalarla tanıtıldığını dikkat çeken Damla Beton, “Onlar bizim denizlerimizin bahçıvanları gibi” dedi.



“Lambalar kaplumbağaların ağlara yakalanma oranını azalttı”

Yaptıkları denemelerden “Net Lights” teknolojisi ile geliştirilen lambaların yeşil kaplumbağaların ağlara yakalanma oranını yüzde 70, carettaların ise daha düşük seviyede azalttığını ifade eden Beton, Dipkarpaz’daki bir kısım balıkçıya lambaların dağıtımını yapmaya başladıklarını kaydetti. Damla Beton, Dipkarpaz bölgesinde bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını ancak amaçlarının tüm ülkeye yayılması olduğunu söyledi.

KEÇO

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlay Keço da, 1983 yılından bu yana faaliyette olduklarını belirterek, kaplumbağaların sadece karada değil denizde de korunması gerektiğini vurguladı.

Hayvancılık Dairesi ile iş birliğinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Keço, bu süreçte balıkçılardan bilgi aldıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından “Balıkçı Hikayeleri” adlı fotoğraf sergisi gezildi.

