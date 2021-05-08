Gelincik’te bıçakla yaralama
Gelincik’te çıkan iki kişi arasında çıkan tartışmada, Bilal Çiçek yaralandı.
A+A-
Gelincik’te çıkan iki kişi arasında çıkan tartışmada, O.Ç. (E-27) Bilal Çiçek’i maket bıçağı ile muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaraladı.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün 00:10 sırlarında Gelincik'de meydana gelen olayda, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde O.Ç., tartıştığı Bilal Çiçek’i vücudunun muhtelif yerlerinden maket bıçağı ile hafif şekilde yaraladı. Bahse konu şahıs tutuklandı.
Bu haber toplam 200 defa okunmuştur