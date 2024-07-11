Geleceğin usta balerinlerinden 20. yıla özel temsil: Progression-İlerleme

Murat OBENLER

Lefkoşa’nın 2030 Avrupa Kültür Başkenti adaylık sürecindeki kültür-sanat etkinliklerinin yer aldığı Lefkoşa Uluslararası Festivali’nin Paralel Programı kapsamında Yunanistan Devlet Operası (GNO) Profesyonel Dans Okulu, Yorghos Matskaris’in sanat yönetiminde Progression/İlerleme adlı temsili ile Kıbrıs’ta sanatseverlerle buluştu. Atina’daki iki temsilin ardından Lefkoşa’da da 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda iki temsil sunacak olan 50 kişilik dans öğrencisi ilk temsillerinde büyük beğeni topladı.



Giselle balesi ile başladılar, Verge ve Exceedance adlı etüt ile bitirdiler

İki bölümden oluşan gösterinin ilk bölümünde 1841 yılındaki prömiyerinden sonra romantik balenin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen ve Jean Coralli, Jules Perrot ve Marius Petipa'nın koreografisine dayanan, müzikleri Adolphe Adam'a ait 'Giselle' balesi bu kez GNO Bale Solisti ve Okul Profesörü Fotis Diamantopoulos'un kareografisiyle sahneye taşınıyor.

İkinci bölümde ise GNO Profesyonel Dans Okulu 20. yıldönümü performansı için uluslararası üne sahip koreograf Russell Maliphant tarafından yaratılan Verge adlı koreografiyi sahneye taşıdı. Ayrıca okul öğrencileri, koreografisini Okul Profesörü Olia Tornaritou'nun yaptığı ve Giorgos Kontovas'ın bestelediği, düzenlediği ve icra ettiği, efsanevi Martha Graham'ın tekniği üzerine Exceedance adlı bir de etüt sundu.

Oyun sonrasında Sanat Yönetmeni Yorghos Matskaris, kareograflar ve müzik direktörleri sahneye çıkarak öğrencileriyle birlikte sanatseverleri selamladı.



Klasik Bale ve Çağdaş Dans Atölyeleri de yapıldı

Kültür Bakan Yardımcılığı’nın kurumsal sponsorluğu ve daha birçok sponsorun katkısı ile hayata geçen Lefkoşa Uluslararası Festivali ayrıca 9-10-11 Temmuz tarihlerinde ekipteki kareograf ve öğretim görevlilerin katıldığı Klasik Bale ve Graham Tekniği konulu Çağdaş Dans Atölyeleri de gerçekleştirdi.