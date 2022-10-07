Geek Fest 2022 Kyrenia Festivali 15-16 Ekim’de yapılıyor

Geek Fest 2022 Kyrenia Festivali bu yıl 15-16 Ekim tarihlerinde Lord’s Palace Hotel’de gerçekleştiriliyor.

Festival, iki gün boyunca 12.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek, katılım ücretsiz olacak.

Etkinlikte günümüz dünyasından birçok popüler kültüre ait yeni deneyimler misafirlere sunulacak, adamızda yaygın olmayan birçok ürünün sergileneceği stantlar bulunacak. Festivalde yurtdışından gelecek 30’dan oyun, anime, film ve dizi karakterlerine can verecek olan cosplay olarak bilinen konuklar bulunacak. Yine festival kapsamında, e-Spor turnuvası yapılacak. Sonet eSport Center ve Cyprus Geek Team’in ortak düzenlediği turnuva ile ilgilenenler Sonet eSport Center’ın sosyal medya hesaplarından turnuvaya misafirler ücretsiz olarak katılabilecek. Turnuva için birçok zengin ödülün yanı sıra ‘Cyprus Geek Dream Team’ adı verilen ve yurtdışından gelen cosplayer arkadaşlardan oluşan takımın yapacağı gösteri maçı gerçekleşecek.

Dungeons and Dragons, Play Station gibi içeriklerin yanı sıra bu yıl daha önceki yıllardan farklı olarak etkinlikte bir birinden değerli konuklar ile söyleşiler yapılacak.

7’den 77’ye herkese hitap edecek olan söz konusu etkinlik hem çocuklu aileler için, hem de bu kültürün meraklıları için kaçırılmaması gereken bir etkinlik olacak.