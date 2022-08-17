Geçişlerde denge tersine döndü

Ayşe GÜLER

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı, Kıbrıslı Rumların kuzeye yönelmesine neden oldu.

Akaryakıttan, temel tüketim maddesine, kıyafetten, restoranlara kadar birçok noktada kuzey, güneydeki fiyatlara kıyasla Kıbrıslı Rumlar için çok daha avantajlı oldu.

Turizm Bakanlığı resmi verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde 3 milyon 504 bin 88 kişi güneyden kuzeye giriş yaptı.

Güneyden kuzeye geçenlerin 1 milyon 571 binini Kıbrıslı Rumlar oluşturdu. Aynı dönemde 941 bin 787 ‘diğer uyruklu’ kişiler geldi. Aynı dönemde güneye geçen Kıbrıslı Türklerin sayısı ise 993 bin 794

Barikatlardan geçişler ay ay arttı, Temmuz’da ise zirveye ulaştı.

En az giriş Ocak’ta

Turizm Bakanlığı resmi verilere göre; Ocak ayında barikatlardan 337 bin 544 kişi giriş, 341 bin 3 kişi ise çıkış yaptı.

Şubat’ta bu sayı az artışla 374 bin 11 kişiye çıktı.

Resmi verilere göre kademeli artış her ay devam etti. Mart’ta 437 bin 610, Nisan’da 516 bin 177, Mayıs’ta 586 bin 283, Haziran’da 603 bin 780 kişi güneyden kuzeye geldi.

İlk 7 ayda geçiş noktalarından en fazla giriş, Temmuz ayında oldu. Söz konusu ay 648 bin 683 kişi barikatları kullanarak güneyden kuzeye giriş yaptı.

1 milyon 571 Kıbrıslı Rum

Geçiş noktalarını kullanan kişilerin uyrukları da kayıt altına alındı.

Buna göre, 7 ayda 1 milyon 571 bin 11 Kıbrıslı Rum, kuzeye geldi, 993 bin 794 Kıbrıslı Türk de güneye geçiş yaptı.

‘Diğer uyruklu’ 941 bin 784 kişi de geçiş noktalarından kuzeye geldi.

İngiltere’den gelen yabancılar da fazla

Kıbrıslı Rumların dışında İngiltere, Bulgaristan, Romanya’dan gelen yabancıların da geçiş noktalarından giriş-çıkış yaptığı kayıt altına alındı.

Buna göre; Ocak-Temmuz döneminde, İngiltere’den 147 bin 393, Bulgaristan’dan 89 bin 80, Romanya’dan 83 bin 274 yabancı barikatlardan kuzeye geçiş yaptı.

Bu dönemde en az geçiş Bosna Hersek’ten gelen yabancılar oluşturdu, 749 kişi geldi.

Diğer ülkelerin yolcu dağılımı…

İstatistiki verilerde; güneyden kuzeye barikatlardan geçiş yapan yabancıların dağılımı da madde madde sıralandı.

Dağılım şöyle: Almanya: 46178, ABD: 11973, Arnavutluk: 1209, Avustralya: 3103, Avusturya: 6372, Belçika: 5394, Bosna Hersek:749, Çekya: 9826, Çin: 5262, Danimarka: 5642, Finlandiya: 2943, Fransa: 21462, Kıbrıs’ın güneyi: 1571011, Hindistan: 3911, Hollanda: 8488, İngiltere: 147393, İngiltere (Kıbrıslı Türkler): 18678, İran: 3933, İrlanda: 5088, İspanya: 9205, İsrail: 37061, İsveç: 9101, İsviçre: 3302, İtalya: 22068, Kanada: 3237, Letonya: 6312, Lübnan: 9548, Macaristan: 10721, Moldovya: 3672, Norveç: 5214, Pakistan: 3548, Polonya: 33417, Romanya: 83274, Rusya: 29723, Slovakya: 25923, Slovenya: 1795, Suriye: 937, Ukrayna: 17867, Ürdün: 5084, Yunanistan: 132019, Diğer: 92075.