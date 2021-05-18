‘Geçişler’ masada

Kıbrıs adasında serbest dolaşım ve karşılıklı geçişlerin yeniden normalleşmesi için İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin bu hafta sonuna kadar bir görüşme yapması bekleniyor.



YENİDÜZEN’e bilgi veren kaynaklara göre, geçtiğimiz haftalarda güneyden, “Son 72 saatte yapılmış PCR Testi ve kontrol noktalarında hızlı antijen testle geçişlerin yeniden başlaması” önerisi gündeme getirildi.



Kıbrıslı liderlerin de desteklediği girişimle ilgili komitenin perşembe ya da cuma toplanması bekleniyor.