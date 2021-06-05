Geçişler güneyde de yankı buldu

Bir yılı aşkın süredir kapalı bulunan geçiş noktalarının açılması, güneyde de basında geniş yer buldu. Alithia Gazetesi manşetten verdiği haberinde, bir Kıbrıslı Rum’un kapıdan, Kıbrıslı Türk dostunun çocuğunun mezarına koymak üzere çelenkle geçtiğine yer verdi.

Bir yılı aşkın süredir kapalı bulunan geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili güneydeki basına yansıyan haberlerde, Lokmacı kapısı önüne kırmızı halı serilmesi, misafirlerin Türkçe, İngilizce ve Rumca “hoş geldiniz” yazılı dövizler pankartlar ve lokma ikramıyla karşılanması öne çıkarıldı.

Dostunun çocuğunun mezarı için çelenk

Alithia Gazetesi, Lokmacı kapısından geçen Özgül isimli Kıbrıslı Türk sepetçinin Rum polis kontrol noktasındaki görevlilere “sizi özledim” diyerek seslendiği, polislerin de Kıbrıslı Türk’e gülümseyerek karşılık verdiği yazdı.

Bir Kıbrıslı Rum’un da kapıdan, Kıbrıslı Türk dostunun çocuğunun mezarına koymak üzere çelenkle geçtiğine dikkat çekildi.

Gazete, onlarca Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’un sınır kapılarının açılmasını, “United Cyprus” inisiyatifinin organizasyonunda Büyük Han ve “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı”nda müzik eşliğinde kutladığını, ancak inisiyatifin, kapıların açılmasının Kıbrıs sorununun çözüldüğü anlamına gelmediği görüşüne yer verdiği bir de basın açıklaması yayımladığını kaydetti.

“Barikatlara Şenlikli Dönüş”

Fileleftheros “İşgal Bölgelerine Lokmalı Kabul… Barikatlara Şenlikli Dönüş” başlığıyla birinci sayfadan ve fotoğraf desteğiyle aktardığı haberinde, Kıbrıslı Türk esnafın, 15 ay aradan sonra kapıların açılmasını kutlamak için kırmızı halılar serdiğine, Lokmacı kapısından kuzeye geçen misafirlerin lokma ve üzerinde üç dilde “hoş geldin” yazılı dövizlerle karşılandığına dikkat çekti.

Geçiş noktalarının saat 06.00 itibarıyla açıldığını ve ilk geçişlerin 08.00’de başladığını kaydeden gazete, güneye ilk geçen siyasetçinin HP Başkanı Kudret Özersay olduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Lokmacı Geçiş Noktası’na giderek incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Haberi, iç sayfasında “Karşılama İçin Lokma… Dün Sabah Açılmaları İle Bütün Barikatlarda Büyük Hareketlilik… Kudret Özersay Ledra’da Dolaştı” başlığı altında detaylandıran gazete, 09.00-12.00 saatleri arasında güneyden kuzeye sayısının Bin 299, kuzeyden güneye geçenlerin sayısının da 2 bin 350 olduğunu, en büyük hareketliliğin Kermiya’da yaşandığını yazdı.

Alihtia manşet haberine “15 Ay Sonra Kutlama Günü… İşgal Bölgelerinde Kırmızı Halı Serdiler ve Lokma İkram Ettiler… Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk Dostunun Çocuğunun Mezarına Koymak Üzere Çelenkle Geçti… Barikatlarda İnsani Hikayeler… Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Müzikle Kutladı” başlık ve spotlarını attı.

“Serhat Erleri” memnun

Alithia “Aşağı Pirgo Serhat Erleri Memnuniyet Belirtiyor” başlıklı haberinde ise, Aşağı Pirgo Köy Konseyi Başkanı Nikos Kleanthus ve “Pirgo – Limnidi –Kokkina (Pirgo-Yeşilırmak-Erenköy) Geçidinin Açılması Konseyi” Başkanı Andreas Karos’un, Yeşilırmak sınır kapısının açılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Kleanthus ile Karos, bölgede yaşayan Kıbrıslı Rumların aylarca meşakkat çektiğini ancak kapıların açılması ile bunun nihayet sona erdiğini belirtirken bölge sakini bir Kıbrıslı Rum, kapıların açılmasını “askerde olan çocuğun terhis almış gibi” ifadesiyle değerlendirdi.

Kleanthus, Yeşilırmak kapısından ilk geçiş yapanların, Lefkoşa’nın güneyinde çalışan işçiler olduğunu, ancak geçişleri sırasında, kuzeyde 23.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor olması nedeniyle kısa süreli bir gecikme yaşandığını belirtti.

Politis, haberi “Barikatlar ve Ümit Yeniden Canlandı… Sıradan İnsanlar Yeniden Karıştı” başlığıyla aktardı ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın geçişlerde, PCR veya hızlı test sonuçlarını sadece matbu kabul ettiği bilgisini verdi.

Haravgi haberine “Barikatların Açılması Gülümseme ve Umut Getirdi” başlığını attı.

Gaziler ve Erenköy de açılsın isteniyor

Gazeteye göre, Ekologlar Hareketi kapıların açılması vesilesiyle yayımladığı açıklamada, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 kapının açılmasını “olumlu” diye niteledi ancak “Piroi” (Gaziler) ve “Kokkina” (Erenköy) barikatlarının da açılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Fileleftheros, Eurostat verilerini kaynak göstererek, Rum yönetiminin yeni tip koronavirüs pandemisine karşı aldığı kısıtlama önlemlerini hafifletmiş olmasına rağmen Nisan 2021’de yerel perakende ticaret hacminin Mart 2021’e göre yüzde 3,1 küçüldüğüne dikkat çekti.

Politis ise güneyin epidemiyolojik göstergelerinin hissedilir şekilde iyileşmesi nedeniyle Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) haritasında kırmızı kategoriden turuncu kategoriye yükseldiğini yazdı.

Kıbrıs’ın güneyi genelinde geçen hafta da pozitif çıkma oranının yüzde 0,1’de kalmasını olumlu değerlendiren güneydeki Sağlık Bakanlığı’nın aşının, nüfusun yüzde 54’üne ulaşmış olmasına rağmen yalnızca yüzde 30’unun aşı prosedürünü (iki dozu) tamamlaması ve mutasyonlar nedeniyle temkinli olmaya devam ettiği kaydedildi.