Geçişler grevden etkilenmedi

Kıbrıs’ın güneyinde bugün gerçekleştirilen uyarı grevinden kuzey ile güney arasındaki geçişlerin işleyişi etkilenmedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı ile sendikalar arasında Eşel Mobil konusunda uzlaşıya varılamaması nedeniyle bugün güneyde 12.00-15.00 saatleri arasında genel grev yapıyor.

Grevden kuzey ile güney arasındaki geçişler etkilenmezken, kapılar normal işleyişine devam ediyor.

TAK muhabirinin Kermiya (Aydemet) geçiş noktasındaki görevli polislerden aldığı bilgiye göre, güneye gidiş yönünde yaşanan yoğunluğun, her zamankinden farklı olmadığı kaydedildi.