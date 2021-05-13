“Geçişler başlamalı”

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ta 1 yılı aşkın süredir kapalı olan geçiş noktalarının yeniden açılması için Temmuz ayına işaret edildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum eş başkanı Leonidas Filaktu, geçişlerin devam etmesi için mümkün olan en kısa zamanda yöntem bulunması maksadıyla Kıbrıs Türk tarafına somut öneriler sunduklarını açıkladı.

Güneyde yayın yapan Politis Gazetesi, her iki tarafta aşıların ilerlemesi ve şartların elvermesi halinde geçiş sınırlandırmasının Temmuz ayına kadar kaldırılabileceğini yazdı, gözler yeni sürece çevrildi.

Yaşanan gelişmenin ardından, Kıbrıslı Türk siyasiler hem Cumhurbaşkanlığı hem de Hükümet’e çağrı yaptı, geçiş noktalarının Temmuz’da değil, 1 Haziran itibariyle karşılıklı geçişlere açılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıslı Türk siyasiler, atılacak bu adımın kuzey-güney arasındaki ticaret ve diyalog için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, geçiş noktalarının hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan açılması gerektiğini söyledi.

Lokmacı geçiş noktasının da bulunduğu Lefkoşa Arasta’nın bomboş olduğunu, esnafın yüzünün gülmediğini ifade eden Erhürman, “Kapının açılması, Lokmacı'da, Arasta'da hayat demek. Açılmalı...” dedi.

Kıbrıs’ın güneyinin ‘geçişlerin başlaması’ için öneri yaptığının, basında çıkan haberlerle doğrulandığına işaret eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Rum tarafı açmak istemez” söylemi arkasına saklanmak yerine hemen harekete geçilmeli ve bayram ertesi bu açılım hayata geçirilmelidir” dedi.

Öte yandan TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit de geçişlerin başlaması için siyasi kararlılık gerektiğine işaret ederek, bu adımın işbirliği zemini olarak görülebileceğini, Cenevre sonrası gerginleşen, iplerin kopma noktasına geldiği dönemde iyi niyet göstergesi olabileceğini belirtti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise geçiş noktalarının açılmasının kuzey-güney arasındaki diyalog, ticaretin gelişmesi için oldukça önemli olduğunu söyledi, Temmuz’da değil, Haziran ayı itibariyle geçişlerin başlaması gerektiğini vurguladı.

Pandemi nedeniyle 1 yıla aşkın süredir geçiş noktalarının kapalı olduğunu ifade eden Sorakın,

bu konuda Cumhurbaşkanlığı ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ne önemli görevler düştüğünü kaydetti.

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman:

“Geçiş noktaları açılmalı”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, geçiş noktalarının hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan açılması gerektiğini söyledi.

Lokmacı geçiş noktasının da bulunduğu Lefkoşa Arasta’nın bomboş olduğunu, esnafın yüzünün gülmediğini ifade eden Erhürman, “Kapının açılması, Lokmacı'da, Arasta'da hayat demek. Açılmalı...” dedi.

Erhürman’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle: “Bugün arife. Arasta'da yürüdüm. Normal zamanlarda cıvıl cıvıl olurdu. Lokmacı Kapısı kapalı. Güneyden gelen yok. Onlar geldiğinde oluşan canlılık Lefkoşalıları da çekerdi Arasta'ya. Şimdi hem pandemi, hem canlılığın eksikliği, hem de artan geçim sıkıntısı... Arasta bomboş. Esnafın yüzü gülmüyor. Bir dokunsan bin ah işitiyorsun. Fotoğrafını çekmek dahi içimden gelmedi.

Kapının açılması, Lokmacı'da, Arasta'da hayat demek. Açılmalı... Hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan... İki toplumdan uzmanların "tamamdır" dediği ilk anda... Karşılıklı... Ve mümkün olan tüm diğer kapılarla birlikte...”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay:

“Rum tarafı geçişlerin açılması için öneri yaptı, top bizim tarafta”

Kıbrıs’ın güneyinin ‘geçişlerin başlaması’ için öneri yaptığının, basında çıkan haberlerle doğrulandığına işaret eden Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Rum tarafı açmak istemez” söylemi arkasına saklanmak yerine hemen harekete geçilmeli ve Bayram ertesi bu açılım hayata geçirilmelidir” dedi.

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güneyin üç hafta kapanması nedeniyle önerinin görüşülüp karara bağlanamadığına da işaret ederken, şimdi topun bizim tarafta olduğunu, bu öneriye dönük olarak hangi şartlarla geçişlerin başlamasını istediğimizin hemen ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Özersay’ın açıklaması şöyle:

“Bir süredir söylediğimiz husus önceki gün Rum basınında yer alan haberle doğrulandı. Rum tarafı 21 Nisan’da yapılan iki toplumlu sağlık komitesi toplantısında iki taraf arasındaki kapılardan geçişlerin başlaması için bir öneri yaptı. Ancak hemen ertesinde güney üç hafta kapandığı için bu öneri görüşülüp karara bağlanamadı. Şimdi top bizim taraftadır. Biz de bu öneriye dönük olarak hangi şartlarla (aşılı olmak veya son 24 saatte yapılmış PCR testi olması, geçişin günü birlik olması vb) geçişlerin başlamasını istediğimizi hemen ortaya koymalıyız.

Yani Rum tarafı iddia edildiği gibi kapıların açılmasına bu saatten sonra karşı çıkamaz çünkü açılma önerisi bizzat o taraftan geldi. Bizim asıl dikkatli olmamız gereken husus ise sadece bazı kapıların değil tümünün eş zamanlı açılmasında ısrarcı olmaktır. Çünkü özellikle bazı kapıların mesela Lokmacı ve Derinya kapılarının açılması bizim için yaşamsaldır.

Özetle “Rum tarafı açmak istemez” söylemi arkasına saklanmak yerine hemen harekete geçilmeli ve Bayram ertesi bu açılım hayata geçirilmelidir çünkü bu GERÇEKÇİ ve GEREKLİ bir açılımdır.”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit:

“En geç 1 Haziran’da geçişler başlamalı”

TDP Genel Başkanı, Milletvekili Cemal Özyiğit, geçiş noktalarının Temmuz değil, en geç 1 Haziran’a kadar geçişlere açılması gerektiğini söyledi.

Özyiğit, bu konuda yeniden değerlendirme yapılması gerektiğine işaret ederek, “Temmuz ayı geç bir tarihtir. Bayram sonrası, en geç 1 Haziran’da geçişler başlamalı” dedi.

Geçişlerin başlaması için siyasi kararlılık gerektiğine vurgu yapan Özyiğit, bu adımın işbirliği zemini olarak görülebileceğini, Cenevre sonrası gerginleşen, iplerin kopma noktasına geldiği dönemde iyi niyet göstergesi olabileceğini belirtti.

Özyiğit, bu konuyla ilgili hem kuzey hem de güneydeki temsilcilerin bir araya gelerek, işbirliği yapması ve prosedürün belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın:

“Cumhurbaşkanlığı daha aktif diplomasi izlemeli”

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, geçiş noktalarının açılmasının kuzey-güney arasındaki diyalog, ticaretin gelişmesi için oldukça önemli olduğunu söyledi, Temmuz’da değil, Haziran ayı itibariyle geçişlerin başlaması gerektiğini vurguladı.

Pandemi nedeniyle 1 yıla aşkın süredir geçiş noktalarının kapalı olduğunu ifade eden Sorakın,

bu konuda Cumhurbaşkanlığı ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ne önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Geçiş noktalarının açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı’nın daha aktif diplomasi izlenmesi gerektiğini belirten Sorakın,“Oturup, kalmakla, kapıları biz kapatmadık demekle olmuyor. Özellikle Suriçi esnafı tamamen tükenmiş durumda” dedi.

Sorakın, ellerinde bulunan verilere göre; Nisan ayı ortalarından itibaren tüm geçiş noktalarının açılmasının öngörüldüğünü dile getirerek, akabinde Güney’de tam kapanma yaşandığını belirtti. “Ticaretin canlanması için gidiş-gelişlerin sağlanması gerekiyor” diyen Sorakın, “Güney’e gelen turistler sağlık koşullarına uyarak kuzeye de geçmeli” şeklinde konuştu.

Güneyden kuzeye öneri

Küresel coronavirüs pandemisi nedeniyle Kıbrıs’ın bütününe yönelik serbest dolaşım ve kontrollü geçişlerin yeniden başlaması için temmuz ayı işaret edildi.

Politis’e göre her iki tarafta aşıların ilerlemesi ve şartların elvermesi halinde geçiş sınırlandırmasını Temmuz ayına kadar kaldırılabilecek.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum eş başkanı Leonidas Filaktu, geçişlerin devam etmesi için mümkün olan en kısa zamanda yöntem bulunması maksadıyla Kıbrıs Türk tarafına somut öneriler sunduklarını söyledi.

Önerilerin Kıbrıslı Türkler tarafından incelenmesinden ve kendi notlarının eklenmesinden sonra yeniden görüşeceklerini açıklayan Filaktu, son dönemde temasları yoğunlaşan komitenin önümüzdeki aylarda kapılardan geçişlerde hiçbir kısıtlama olmamasını hedeflediğini ekledi.

İki toplumlu sağlık komitesinde, her iki tarafta da aşılamalarda ilerleme kaydedilmesi ve epidemiyolojik durumun elvermesi şartı ile kara kapılarının önümüzdeki temmuza kadar açılabileceği değerlendiriliyor.

Politis, Aşağı Pirgo sakinlerinin, Lefkoşa’nın güneyi başta olmak üzere işlerine ulaşma taleplerinin yerine getirildiğini yazdı.

Habere göre köy muhtarı Nikos Kleanthus bölge sakinlerinin pazartesi günden beridir 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ve köyde daimi ikametlerini belgelemeleri şartıyla Aşağı Pirgo-Yeşilırmak noktasından geçişlere başladığını söyledi.