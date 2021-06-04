Geçişler başladı

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki taraf arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 geçiş kapısı, bugünden itibaren yeniden geçişlere açıldı. Geçişler bugün sabah saat 8’den sonra başladı.

Geçiş kapılarından geçişlerde, seviye 2 (turuncu) uygulamaları çerçevesinde 7 günlük YAZILI negatif PCR veya antijen testi talep edilecek.

Kıbrıslı Türk Lider Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in kapıların açılması konusunda çevirim içi görüşme yapacağı, bu görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacağı ifade edilmişti.

COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında iki taraf arasındaki geçişler Şubat 2020 tarihinden beri kapalıydı.

Kıbrıs’ın güneyi geçen yıl şubat sonunda Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını koronavirüs önlemleri gerekçesiyle kapatmış, güneyde ise 11 Nisan 2020’deki toplantısında koronavirüs önlemleri kapsamında tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar vermişti. Kıbrıs’ın güneyinde kapıları kapatma kararı, Kıbrıslı Türkler ve Rumlarca Lokmacı bölgesinde düzenlenen eylemlerle protesto edilmişti.

Bir yılı aşkın sürede sınır kapılarıyla ilgili başka kararlar da alındı. Kıbrıs’ın güneyinde öğrenim gören öğrenciler, çalışanlar ve tedavi görenler için geçişlere izin veriliyor.

9 kapı

Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin yarından itibaren başlayacağı 9 geçiş kapısı şunlar:

“Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”

Lokmacı Esnafı hazırlık yaptı

Başkent Lefkoşa’da Lokmacı bölgesindeki esnaf, 9 kapıdan biri olan Lokmacı kapısından geçişlerin bugünden itibaren yeniden başlayacak olmasından dolayı dün yoğun bir hazırlık yaptı. Esnaf, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen işlerinin kapıların açılmasıyla yeniden artması umudunu taşıyor.

BM açıklamıştı

Birleşmiş Milletler önceki gün yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Rum lider Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçiş noktalarının bugünden itibaren karşılıklı yeniden açılmasına yönelik alınacak COVID 19 tedbirleri konusunda uzlaştığını duyurmuştu.

Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar da mart ayından itibaren sürdükleri çalışmaların sonucunda, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis ile tüm kapıların açılması konusunda anlaşmış olduklarını kaydederek, bu gelişmenin iki taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacağına inandığını belirtmişti.

“Üç farklı seviye belirlendi… Şu anki seviye 2”

Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendirecek ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verecek.

Uygulanacak seviyeler şöyle belirlendi:

“Seviye 1-Yeşil: Hiçbir sınırlama uygulanmayacak

Seviye 2-Turuncu: 7 günlük negatif antijen ve PCR testi

Seviye 3-Koyu Kırmızı: Halka kapalı

Sağlık nedenli geçişlerde: 72 saatlik negatif PCR testi,

İş, eğitim ve ikamet ile ilgili geçişlerde: 7 günlük negatif PCR veya antijen testi Seviye 1 ve 2’nin üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere her kategoriden insana uygulanacak.

İki taraftan herhangi birinde COVID 19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda, Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyelerin yükseltilebilecek.

Şu anki durumun seviye-2 turuncu olarak belirlenirken, geçişlerin 7 günlük negatif antijen veya PCR testi ile yapılacak.