Geçişler %70 azaldı

Küresel salgının Kıbrıs'ın kuzeyi ile Kıbrıs'ın güneyi arasındaki karşılıklı geçişleri yüzde 70 oranında azaltırken son gelişmeler nedeniyle Maraş kökenlilerin kapalı Maraş (Varosha) ziyaretlerine gösterdiği yoğun ilgi dolayısıyla Derinya geçiş noktasında hareketlilik bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros’un Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet Bakanı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nde yaptığı bilgilendirmeye dayandırdığı haberine göre, bu yıl Kıbrıs'ın kuzeyi ile Kıbros'ın güneyi arasındaki seyahatler, geçen yıllara oranla çok bariz azaldı.

Gerek coronavirüs nedeniyle kapanılan Mart-Nisan döneminde gerek daha sonraki dönemde enfeksiyon korkusu ile kara kapılarından geçişlerde yüzde 70 azalma yaşandı. Sadece Güney’de çalışan Kıbrıslı Türkler ve kuzeydeki köylerini ziyaret etmek istenen Kıbrıslı Rumlar geçiş yaptı. Kapalı Maraş’ın açılması ve bölgedeki malların yasal sakinlerine verileceği açıklaması üzerine Maraş kökenli Rumların yoğun ilgisi nedeniyle Derinya kapısında hareketlilik gözlemleniyor.

1 Ocak 2020-20 Eylül 2020 döneminde kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Rum sayısı 371 bin 193 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı bir milyon 776 bin 343 olmuştu.

Bu yılın ilk 9 ayında Kıbrıs'ın kuzeyine geçiş yapan Kıbrıs Rum plakalı araç sayısı 208 bin 637. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 928 bin 221’di.

Kuzeyden Güney’e giden Kıbrıslı Türk sayısı geçen yılın ilk 9 ayında 970 bin 510 iken bu yılın aynı döneminde 316 bin 336, geçen yıl Güney’e geçen Kıbrıs Türk plakalı araç sayısı 376 bin 835 iken bu sayı bu yılın aynı döneminde 140 bin 179’da kaldı.

Gazete bu verilere, İngiliz üslerinin yetkisinde bulunan Beyarmudu ve Akyar geçiş noktalarından geçişlerin dahil olmadığına da dikkat çekti.