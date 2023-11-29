Geçiş noktalarından karşılıklı geçişlerde artış

Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların geçiş noktalarından geçişlerinde geçen yıla göre artış yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, 1 Ocak - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 1 milyon 206 bin 767 Kıbrıslı Rum kuzeye geçiş yaptı. 2022'de aynı dönemde ise 1 milyon 30 bin 20 Kıbrıslı Rum kuzeye geçti.

2023 yılının ilk dokuz ayında 777 bin 397 Kıbrıslı Rum aracının adanın kuzeyine geçtiğini de kaydeden gazete, 2022 yılının aynı döneminde ise bu rakamın 658 bin 927 olduğuna işaret etti.

2023 yılının ilk dokuz ayında 1 milyon 7 bin 60 Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs'ın güneyine geçiş yaptığını ve bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde ise 775 bin 411 olduğunu belirten gazete, 2023 yılının ilk dokuz ayında güneye 399 bin 45 Kıbrıslı Türk aracının geçtiğini ve bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde 319 bin 081 olduğunu ifade etti.

Bu yıl Eylül ayına kadar geçiş noktalarından 2 milyon 213 bin 827 Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Rum’un geçiş yaptığını ve bu rakamın 2022 yılının aynı döneminde 1 milyon 805 bin 431 olduğunu kaydeden gazete, bu istatistiksel verilere İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen “Pergama” (Beyarmudu) ve “Strovilya” (Akyar) geçiş noktalarından adanın güneyine geçiş yapan kişi ve araçların sayısının dahil olmadığını belirtti.

Gazete, Kıbrıs'ın güneyinden, Kıbrıs'ın kuzeyine ve adanın güneyinden kuzeyine gidip gelen diğer ülke vatandaşlarının kayıt altına alınmadığını da ekledi.