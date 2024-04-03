Geçiş noktalarındaki kontroller başlıyor

Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde geçişine izin verilecek ürün listesinin genişlemesine ilişkin sürecin son aşamada olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuiyeti’nin kısa bir süre açıkladığı Kıbrıslı Türklerin günlük yaşamına ilişkin 14 maddelik önlem paketi çerçevesinde, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki mal listesine, 6 spesifik ürünün eklendiğini anımsattı.

Geçişine izin verilecek işlenmiş hayvansal olmayan “kahve, turşu, limonata, dondurulmuş sebze, kurutulmuş molehiya ve dondurulmuş patates” gibi ürünlerin kolayca geçişinin sağlanmasına yönelik sürecin son aşamada olduğunu yazan gazete, Bakanlar Kurulu’nun, Tarım ve Sağlık Bakanlığı’na, ilgili dairelerinin bu ürünlerin geçişişinin kolaylaştırması için yetki verdiğini belirtti.

Gazete bu durumda, ilgili daire olarak Gümrük Dairesi’nin geçiş kapılarındaki kontrolleri gerçekleştireceğini yazdı.