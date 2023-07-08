Geçiş noktalarında ‘Yeni’ değil, revize

Ayşe GÜLER

Toplumun her kesiminin yeni geçiş noktalarının açılmasına yönelik beklentisi, diplomasi trafiğine takıldı.

Güneydeki Sınır Belediyeler İle Yarı İşgal Atındaki Belediyeler Komitesi, 4 yeni geçiş noktasının açılmasının gündemde olduğunu açıkladı, gözler Kıbrıs’ın kuzeyinin aracı adıma çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, yeni geçiş noktasına değil ‘Kermiya barikatının revize edilmesine’ işaret etti.

Olgun, Kıbrıs’ın güneyinin ‘Kiracıköy’deki Gaziler geçidinin açılması, Erenköy’den askeri bölgeden geçiş hakkı şartıyla yeni geçiş noktalarının gündeme gelebileceğini’ ortaya koyduğunu savundu, “Her iki konuyla ilgili BM ve AB’de temaslar yaptık. Bu önerilerin çok uygun olmadığı yönünde dönüşler aldık” şeklinde konuştu.

Buna karşılık Kıbrıs Türk tarafı olarak sadece diplomatik geçişlerin yapıldığı Ledra Palace geçiş noktasının ticari araçlara da açılmasını talep ettiklerini ancak kabul görmediğini ifade eden Olgun, yine sadece ticari araçların geçebileceği Haspolat’a barikat açılması önerilerinin de reddedildiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Olgun, şu anda hem kuzey hem de güneyin Kermiya barikatında geçiş hatlarını ve park alanlarını genişletme, yaya ve bisikletlilerin kullanımına uygun hale getirme noktasına pozitif yaklaşım içinde olduğunu dile getirdi.

Olgun, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların yapılacak düzenlemeye yönelik plan ve projelerini sunduğunu ifade ederek, “Şu anda çalışıyoruz. AB projesi şeklinde genişletebiliriz. Kesin karar verilmese de her iki tarafta da pozitif anlayış var, ileri götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun:

“Kermiya’da geçiş hatları genişleyecek, park ve bisiklet kullanımına uygun hale gelecek”

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kermiya barikatında geçiş hatlarını ve park alanlarını genişletme, yaya ve bisikletlilerin kullanımına uygun hale getirmek için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Olgun, hem kuzey hem de güneyde bu konuyla ilgili pozitif ve yapıcı bir yaklaşım olduğunu söyledi, “Bunu ileri götürmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların geçiş noktasında yapılacak düzenlemeye yönelik plan ve projelerini sunduğunu ifade eden Olgun, “Şu anda çalışıyoruz. AB projesi şeklinde genişletebiliriz. Kesin karar verilmese de her iki tarafta da pozitif anlayış var, ileri götürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Haftalık toplantılarda gündemde”

Olgun, yeni geçiş noktalarının açılmasının İki Toplumlu Komitelerin haftalık toplantılarında gündeme geldiğini söyledi.

Kıbrıs’ın güneyinin ‘Kiracıköy’deki Gaziler geçidinin açılması, Erenköy’den askeri bölgeden geçiş hakkı şartıyla yeni geçiş noktalarının gündeme gelebileceğini’ ortaya koyduğunu kaydeden Olgun, “Her iki konuyla ilgili BM ve AB’de temaslar yaptık. Bu önerilerin çok uygun olmadığı yönünde dönüşler aldık” şeklinde konuştu.

Olgun, Kıbrıs Türk tarafı olarak sadece diplomatik geçişlerin yapıldığı Ledra Palace geçiş noktasının ticari araçlara da açılmasını talep ettiklerini ancak kabul görmediğini ifade etti, yine sadece ticari araçların geçebileceği Haspolat’a barikat açılması önerilerinin de reddedildiğini söyledi.