“Geçici temsilci istenmiyor”

Kıbrıs sorunuyla ilgili atanacak temsilci konusundaki haberler, güneydeki basında yer almaya devam ederken Kıbrıs Rum tarafının yılda iki- üç kez adayı ziyaret edecek Jane Holl Lute benzeri bir temsilci istemediği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, “Geçici Temsilci İstemiyor” başlıklı haberinde, güneyin, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmaya ve zaman harcamaya istekli bir temsilci atanmasını istediğini yazdı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) yılda iki- üç kez adaya günübirlik ziyaretler gerçekleştiren Jane Holl Lute’un misyonlarıyla izlediği pratiğin buna çok da yardım olamayacağının düşünüldüğünü belirten gazete, güneyin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri'yle yaptığı son telefon görüşmesinde dahi gönderdiği mesajın, Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci görevini üstlenmek amacıyla seçilecek kişinin, müzakereler için iki tarafla da çalışacak gerekli zamana sahip olması gerektiği yönünde olduğunu bildirdi.

Güneyin, temsilcinin eğer çıkmazın bir şekilde ortadan kaldırılmasını istiyorsa iki tarafla sürekli temaslarda bulunarak zaman harcaması gerektiğini düşündüğünü kaydeden gazete, güneyin yılda 2-3 kez Kıbrıs’a gelip liderlerle görüşerek, daha sonra da adadan ayrılan Jane Holl Lute tarzında bir atama istemediğine işaret etti.

Gazete, Rum hükümetinin böyle bir uygulamanın beklenen performansı sergilemesinin kolay olmadığını düşündüğünü de ekledi.

Hristodulidis: “Diyaloğun başlaması için her gün çabalar arttırılıyor”

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ise Pazar gün yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun başlaması için her gün çabalarını artırdığını ifade etti.

Konuşmasında tarihi sorumluluğun ağırlığından söz ederek, bu sorumluluğun ağır olduğunu çünkü vatanlarının hâlâ işgal atında olduğu iddiasında bulunan Hristodulidis, bu yüzden, görevini devraldığı ilk günden bu yana Türk tarafının yarattığı zorluklar, hayal kırıklıkları ve problemlere rağmen sürekli inisiyatifler aldıklarını söyledi.

Hristodulidis, “yeniden müzakere masasında yer almak aynı zamanda BM kararları ile AB ilke ve değerleri pusulasıyla, diyalog aracılığıyla arzu edilen şey olan kurtuluş ve yeniden birleşmenin yanı sıra sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüme ulaşmak için her gün çabalarını yoğunlaştırdıklarını” ifade etti.

Hristodulidis, çocuklarına yarın için korkmadan yaşama hakkı vermek istediklerini de sözlerine ekledi.

Letimbiotis: “Nihai çözüm için elimizden geleni yapacağız”

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise yaptığı konuşmada, hedeflenen şeyin müzakerelerin kaldığı yerden aynı zamanda BM kararları ile AB ilke ve değerleri pusulasıyla yeniden başlaması olduğunu söyledi.

AB’nin aktif katılımını istediklerini ve temsilci atanmasını beklediklerini dile getiren Letimbiotis, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, Kıbrıs sorununda yaşayabilir, barışçıl ve nihai bir çözüm sağlanması için önkoşullar yaratmak, tüm fırsatları değerlendirmek ve tüm çabaları harcamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Letimbiotis Kıbrıs sorununun, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüyle çözüme kavuşmasına dair iradelerinin güçlü olduğunu sözlerine ekledi.