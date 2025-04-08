Gecede Zülfü Livaneli şarkıları seslendirildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde, Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından düzenlenen Zülfü Livaneli şarkıları konseri dün akşam müzikseverlerle buluştu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, konserin şefliğini Mustafa Aksaç üstlenirken, gecede solist olarak Ayşegül Zaim, Ahu Arı, Ayşe Nur Aydın, Ebru Gülbay, Filiz Yarıcı, Hasan Hastürer, Hüseyin Saltan, Saffet Anibal, Sidar Karakuş ve Yücel Doğan sahne aldı.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da katıldı.

Konserden elde edilen gelirin bir kısmı, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanırken, etkinlik sonunda konuşma yapan belediye başkanları, müzisyenlerin performanslarına vurgu yaptı ve konserin anlamına değindi.

Uluçay: "Lefkoşa sadece Kıbrıs’ın en büyük şehri değil, Lefkoşa Kıbrıs’tır”

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, muhteşem bir konsere imza atıldığını vurgulayarak, Zülfü Livaneli deyince aklına her zaman umut, barış ve Türkiye’nin geldiğini belirtti.

LTB’nin kültür ve sanatı belediyecilik faaliyetlerine ilk ekleyen belediye olduğunu, bunu da 1976 yılında LTB eski Başkanı Mustafa Akıncı’nın sağladığını belirten Uluçay, 2 yıldır kendilerine her konuda yardımcı olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Uluçay sözlerini “Lefkoşa sadece Kıbrıs’ın en büyük şehri değil, Lefkoşa Kıbrıs’tır” diyerek tamamladı.

Harmancı: "Karanlığa karşı birleşecek, ortak hareket edecek ve bu karanlığı dağıtacağız"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, ikinci evi olarak gördüğü ve 6 yıl yaşadığı Mağusa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay ile bir abi kardeş şeklinde çok güzel işbirliklerine imza attıklarını vurguladı.

Harmancı, “Umutsuz değiliz, biz bir karanlıkta ışık yakmayacak olanlar değiliz, biz bu karanlığa karşı birleşeceğiz, biz karanlığa karşı ortak hareket edeceğiz, biz ufuktaki güneş için bir arada olacağız ve bu karanlığı dağıtacağız.” diyerek sözlerini tamamladı.