Gece kulüpleri de kapatıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün aldığı kararlar ışığında ek tedbir kararları aldı, bazı tarihlerde değişikliğe gitti.

Güneyde çalışanlarla ilgili uygulamalarda, İngiliz üstlerinde çalışanlar, Pile'de görev yapan öğretmenler ve Yeşilhat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapanların muaf tutulan kararlarda, eğlence yerleri ile ilgili kararın gece kulüplerini de kapsamakta olduğu belirtildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı ek kararlar şöyle:

-Güneyde çalışanlarla ilgili uygulamalarda, İngiliz üstlerinde çalışanlar, Pile'de görev yapan öğretmenler ve Yeşilhat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapanlar muaftır.

-Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs'ta çalışan işçilerin 15-25 Aralık değil 16- 25 Aralık tarihleri arasında güneye geçişleri yasaklanmıştır.

-Eğlence yerleri ile ilgili karar gece kulüplerini de kapsamaktadır.

-Ayrıca restoran ve cafelerde müzikli eğlence programları yapılması da yasaklanmıştır