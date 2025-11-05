Gazze ile birlikte insanlık da mı yok oldu?

Murat OBENLER/SELANİK

Dégradé ve Gaza, Mon Amour filmleriyle tanınan Gazze doğumlu film yönetmenleri Tarzan ile Arab Nasser kardeşlerin kendilerine 2025 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü de kazandıran son filmleri “Once Upon A Time in Gaza” filmi 66. Uluslararası Selanik Film Festivali’nde iki kez seyirci ile buluştu.



Gazze’den ölüm onları ayırana kadar süren bir arkadaşlık hikayesi

2007 yılında Gazze’de geçen film genç üniversiteli Yahya ile arkadaşı, koca yürekli karizmatik lokantacı Usame’nin torbacılıkla lokantacılığı beraber sürdürmekte olduğu hayatıyla başlayıp egosu ve hırsı yüksek bir polis olan Abo Sami’nin karşılarına çıkması ile tamamen değişen hayatları İsrail devletinin işgal ve soykırım politikalarını hayata geçirmeye başladıkları bir atmosferde geçiyor. Ürdünde çekilen ve Tarzan ile Arab Nasser kardeşlerin senaryosunu da yazdıkları film tüm dünyada olduğu gibi Selanik’te de büyük ilgiyle karşılanırken sinemaseverlerin soruları ve yorumları soru- cevap seansı sonrasında salon dışında da devam etti.



“Biz festivaller vasıtasıyla insan olmakla ilgili de konuşmak istiyoruz”

Tarzan ile Arab Nasser kardeşler soru-cevap seansında yaptıkları konuşmada “Şehrimizin gerçekçi, bütün dünyanın baştan kabul ettiği birtakım kalıplardan ve abartıdan arınmış bir portresini çizmek istedik. Gazze'de bombardıman ve ölüm, yaşam ve direnişle; işgal ise hayatta kalma arzusuyla yan yana varlık gösteriyor. Biz festivaller vasıtasıyla insan olmakla ilgili de konuşmak istiyoruz. Batı devletlerinin çifte standartları hala da devam ediyor. Dünyanın da soykırıma geç tepki verdiğini düşünüyoruz. Biz sinemacı olarak bunları anlatmayı sürdüreceğiz” dediler.