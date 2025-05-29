Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu'ndan konser

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, “Gecenin Sazı, Gönüllerin Sesi” temalı konser düzenledi.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, koro, bir yıl aranın ardından Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserle yeniden izleyiciyle buluştu.

Sunuculuğunu Cansın Emre’nin yaptığı gecede, koro TRT sanatçılarının katkı sunduğu orkestra eşliğinde, Adil Sönmez yönetiminde Türk müziğinden seçme eserler seslendirdi. Konserde ayrıca, daha önce koroda yer alan ancak hayatını kaybeden korist Sevgen Çağlar da anıldı.

Uluçay: “Yıldızlar burada, Gazimağusa’da”

Konser öncesinde konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bir yılı aşkın süredir sürdürülen çalışmalardan dolayı Koro Şefi Adil Sönmez ve ekibini kutladı. Sağlık sorunlarına rağmen geceye katılan Türk Halk Müziği Koro Şefi Doğan Balyemez’in varlığının kendilerine güç verdiğini belirten Uluçay, “Bu akşam burada hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Gazimağusa’nın üretken ve dinamik bir şehir olduğunu vurgulayan Uluçay, yaklaşan bayram öncesi Türkiye’den gelecek sanatçılarla ilgili televizyon reklamlarına da değinerek, “Kuzey Kıbrıs’a yıldızlar yağacak deniyor; ben diyorum ki, yıldızlar burada, Gazimağusa’da” ifadelerini kullandı.