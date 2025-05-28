Gazimağusa Belediyesi hurda satışı yapacak

Gazimağusa Belediyesi, muhtelif hurdaların açık artırma usulü ile peşin olarak satılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, satışın Gazimağusa Belediyesi Narpak Ambarında 2 Haziran Pazar günü saat 10.00’da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, satışa çıkacak malzemelerin, ayrıştırılmamış muhtelif hurda demirler, ayrıştırılmamış muhtelif hurda plastikler, ayrıştırılmamış muhtelif hurda sarı renkli pirinç olacağı kaydedildi.

Malzemelerin bulunduğu adresler ise şöyle:

“Gazimağusa Belediyesi Narpak Ambarı; Gazimağusa Belediyesi Su Birimi Ambarı; Gazimağusa Belediyesi Garajlar Birimi Ambarı; Gazimağusa Belediyesi Mezbaha Ambarı; Devlet Su İşleri Su Deposu Ambarı”.

Açık artırmaya katılacak olan alıcıların yerine getirmeleri gereken şartlar şöyle:

“30 gün süreli 100,000TL(Yüz Bin Türk Lirası) değerinde geçici banka teminat mektubu veya Gazimağusa Belediyesi veznesine yatırılacak 100,000 TL(Yüz Bin Türk Lirası) karşılığı alınan makbuz; Muhtelif Ayrıştırılmamış hurda demir, hurda plastik ve sarı renkli pirinç ihalesine katılacak olanların bağlı olduğu belediyeden alınmış 2025 yılına ait hurda taşıma ve Meslek İzni Belgesinin alınacak; Gelir ve Vergi Dairesinden vergi borcu yoktur yazısı alınacak; Yukarıdaki 3 belge ile beraber Gazimağusa Belediyesinden satış şartnamesi alınması zorunludur; Satış Şartnamesi, Gazimağusa Belediyesi şartname bedeli olan 1.000 TL karşılığında alınacak.”

Malzemelerin yerlerinde açık artırma tarihine kadar görülebileceği kaydedilen açıklamada, katılımcıların daha fazla bilgi ve şartnameyi 30 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar Gazimağusa Belediyesi İhale Bölümünden temin etmeleri gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şartname almayan katılımcıların ihaleye alınmayacağı vurgulandı.