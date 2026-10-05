“Gazetecilerin yayınlarının engellenmesi kabul edilemez”

CTP Grup Başkanvekili ve Milletvekili Asım Akansoy, KIB-TEK’te Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) gerçekleştirdiği eylem sırasında görevini yapan gazeteci Ahmet Karagözlü’nün yayın yapmasının engellenmesi ve telefonunun zarar görmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yaşananları “üzüntü ve kaygıyla” karşıladığını belirten Akansoy, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşması için çoğu zaman zor koşullar altında görev yaptığını vurguladı.

“Baskıya maruz bırakılmaları kabul edilemez”

Gazetecilerin haber takibi sırasında görevlerini özgürce yapabilmesi gerektiğini belirten Akansoy, “Gazetecilerin haber takibi sırasında baskıya maruz bırakılması, yayınlarının engellenmesi ve çalışma araçlarına zarar verilmesi kabul edilemez” dedi.

Basın özgürlüğünün demokratik toplum düzeninin temel unsurlarından olduğunu kaydeden Akansoy, “Basın özgürlüğü ve gazetecilerin görevlerini özgürce yapabilmesi, demokratik toplum düzeninin temel unsurlarındandır” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin ortak sorumluluğudur”

Eylem ve protestolar sırasında da ifade ve basın özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Akansoy, farklı görüşlerin ve toplumsal taleplerin dile getirildiği eylemlerde basın emekçilerinin görevlerini yerine getirme hakkının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Akansoy, gazeteci Ahmet Karagözlü’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Basın emekçilerine yönelik her türlü baskı, engelleme ve şiddet girişimini kınıyorum” dedi.