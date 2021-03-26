Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, herhangi bir kurumsal kimliği olmamasına rağmen internet ya da sosyal medya üzerinden hazırlanan ‘sözde’ ön sayfalarla yapılan yayınlara dikkat çekti.



Gazeteci Serhat İncirli’ye yönelik saldırıları da anımsatan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, “Gazeteciler sahipsiz değildir” dedi.



“Son zamanlarda özellikle sosyal medya üzerinden basın çalışanlarımıza olan saldırı ve tehditlerin arttığı görülmektedir” denen açıklamada, deneyimli gazeteci Serhat İncirli’ye basın etiğine sığmayan, tehditler savuran, hakaret ederek hedef gösteren “Kıbrıs Tercüman” ile “Kıbrıs Günaydın” hakkında yasal işlem başlatıldığı da ifade edildi.

“Halkımızın yanıltılıp doğru haber almasına engel olan bu yayın organları hakkında sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yetkili kurumlar da göreve davet etti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği açıklamasında şu görüşlere de yer verildi:

“Bu saldırıların önüne geçilmesi ve tamamen son bulması için ilgili Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Yayın Yüksek Kurulu ile birlikte hükümet ve muhalefet milletvekillerini de Meclis alt komitesinde bekleyen gerekli yasa düzenlemesi ve yasal tüm işlemleri yapmaya davet ediyor, konu hakkında birlik olarak yanlarında olduğumuz belirtmek isteriz.

Birlik olarak basın çalışanlarına yapılan tehditlere de asla boyun eğmeyeceğimizi, korku iklimi yaratıp susacağımızı düşünenler, bedeli ne olursa olsun susmayacağımızı ifade ederiz. Gazeteciler sahipsiz değil!”