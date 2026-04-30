“Gazeteciler, haklar ve kazanımlardan eksiksiz yararlanmalı”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), gazetecilerin, 8 saatlik iş günü, fazla mesai ücreti ve sendikal haklar gibi kazanımlardan eksiksiz yararlanması gerektiğini vurguladı.

Birlik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dijitalleşmeyle birlikte fikir işçilerinin maruz kaldığı ‘duygusal emek’ ve ‘zihinsel yorgunluk’ gibi kavramların ön plana çıkması ve talep edilmesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün her ne kadar farklı alanlarda fiziksel gücünü kullanan işçilerin günü olarak anılsa da fikir işçilerinin de bu kapsamda değerlendirildiğini kaydetti.

“Emek, sadece fiziksel üretim ile sınırlı değil”

Emeğin sadece fiziksel üretim ile sınırlı olmadığı vurgulanan mesajda, “Fikir işçiliğinin en başında gelen gazetecilik ve yazarlık da Emek ve Dayanışma Günü kapsamında en yüce değerler arasında yer almalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Birlik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Gazetecilerin de tıpkı diğer çalışanlar gibi 8 saatlik iş günü, fazla mesai ücreti ve sendikal haklar gibi kazanımlardan eksiksiz yararlanması gerektiğini bu önemli günde bir kez daha vurguluyoruz.

Gazeteciliğin giderek zorlaştığı ancak bir o kadar da önem kazandığı bugünlerde zor koşullarda çalışan tüm meslektaşlarımızın Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.”