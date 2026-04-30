“211 adet cep telefonunu beyan etmedi, sahte faturalar sundu”

“Gümrüksüz mal tasarrufu, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından tutuklanan Ç.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde zanlının Ercan Havaalanı’nda adına kayıtlı olan NİDRAM Ticaret adına Dubai'den ithal ettiği, toplam değerleri 209 bin 200 ABD Doları olan 211 Adet Iphone ve Samsung marka cep telefonlarını gümrüğe beyan etmeyerek “gümrüksüz mal tasarrufu” suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ve gümrük komisyoncusuna bir birini tutmayan sahte faturalar ibraz ettiğini, ayrıca BTHK’dan alınan ön izin listesindeki adet sayıları ve modellerin de ithal edilenlerden farklı olduğunu söyledi.

Kuşak, olayın polisin bilgisine 29.04.2026 tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Alınması gereken ifadeler, izlenilmesi gerek kamera kayıtları olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.