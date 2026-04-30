Gürcafer: 1 Mayıs demokrasi, adalet ve güvenli bir gelecek için verilen mücadelenin simgesidir

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin ve alın terinin değerine dikkat çekti.

Gürcafer, 1 Mayıs’ın yalnızca bir kutlama günü değil; aynı zamanda demokrasi, adalet ve güvenli bir gelecek için verilen mücadelenin simgesi olduğunu vurguladı.

Mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; alın teriyle kazanılan emeğin kutsallığını hatırlatan, demokrasi ve güvenli bir gelecek için verilen mücadelenin anlam bulduğu özel bir gündür.

Bu anlamlı günün, çalışma barışının güçlenmesine, dayanışma ruhunun pekişmesine ve emekçilerimizin daha refah bir yaşam sürmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Üretimin temel taşı olan, hayatımızın her alanında emeği bulunan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü camiamız adına saygıyla selamlıyorum.”