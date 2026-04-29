“Kıbrıs sorunu tarihinde en uzun çıkmaz yaşanıyor”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu güneyde yayın yapan Haravgi gazetesine verdiği röportajda Kıbrıs sorunundaki mevcut tabloyu değerlendirdi.

Stefanu, “Durum hiç iyi değil, çünkü Kıbrıs sorununun tarihinde en uzun süren çıkmaz hâlâ devam ediyor” ifadelerini kullanarak, süregelen tıkanıklığın çözüm perspektifini zayıflattığını söyledi. Güven Artırıcı Önlemler konusunda da ilerleme sağlanamadığını belirten Stefanu, bu durumun çözüm yönünde bir perspektif yaratmak yerine yeni sorunlar doğurduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin “iki devletli” çözümü en uygun model olarak görmeye devam ettiğine işaret eden Stefanu, çıkmazın aşılması için somut adımların atılmaması halinde sürecin daha da olumsuz bir noktaya sürükleneceğini vurguladı. Stefanu, müzakere müktesebatının korunması ve Guterres Çerçevesi temelinde görüşmelerin yeniden başlatılması için girişim yapılması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Rum tarafının iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümüne bağlı kalması gerektiğini belirten Stefanu, müzakerelerin yeniden başlamasına ivme kazandıracak araç ve motivasyonların değerlendirileceği bir yol haritası hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Stefanu ayrıca, bu süreçte Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin inisiyatif üstlenmesinin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.