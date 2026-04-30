Sahte kimliği 150 Euro’ya Cezayir’den yaptırdığını itiraf etti

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “sahte evrak tedavüle sürme” suçundan tutuklanan B.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Fırat İşler olguları aktardı.

Polis, zanlının 19 Nisan 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Kıbrıs’ın kuzeyine Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken, adına düzenlenmiş sahte Fransız kimliği ibraz ettiğini hatırlattı.

Polis, 30 günlük vize alan zanlının 23 Nisan tarihinde Ercan’dan çıkış yaparken tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada orijinal Cezayir pasaportu belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde pasaportu 150 Euro'ya Cezayir’de yaptırdığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı, “Beş çocuğum var. Amacım Almanya’ya gitmekti, bu yüzden buraya geldim” dedi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.