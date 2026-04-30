31 Ekim'e kadar her türlü ateş yakmak yasak

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, 31 Ekim’e kadar temizlik maksadıyla olsa dahi her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu duyurdu.

İtfaiye Müdürlüğü’nden “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” başlığıyla yapılan açıklamada, olası yangınların önlenmesine yönelik uyarılarda bulundu.

Yangın belirtisi veya duman görenlerin “199 İtfaiye, 177 Orman veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları gerektiği" belirtilen açıklamada, “Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.” denildi.

“Sigara izmaritleri ve mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olun”

Açıklamada, yetkili makamlar tarafından belirlenen ateşli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlarda ateş veya mangal yapmanın yasak olduğunun kaydedildiği açıklamada, ayrıca mangal yapılacak alanın etrafında kolay yanabilecek ve yangına sebebiyet verebilecek yanıcı maddelerin bulunmaması, mangal kömürlerinin de tamamen söndürülmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sigara izmaritleri ile mangal kömürlerinin tamamen söndüğünden emin olunmadan yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine dökülmemesi uyarısında da bulunuldu.