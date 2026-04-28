LBO, Dünya Caz Günü’nde Arabahmet Kültür Evi’nde konser verecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), "Dünya Caz Günü" nedeniyle 30 Nisan Perşembe akşamı Arabahmet Kültür Evi’nde konser verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, “A Jazz Day Experience” temasıyla düzenlenecek “Electronic Horizons” konseri, saat 20.00’de başlayacak.

Elektronik müzik ile cazın yenilikçi dokunuşlarını bir araya getirecek konserde, müzisyenler Cahit Kutrafalı, Hüseyin Kırmızı ve Uğur Güçlü sahne alacak.

Konser, LBO’nun 35’inci yıl etkinlikleri kapsamında organize edildi.