“2022 yılında benzer suçtan sabıkası var”

Otostop çeken 20 yaşındaki kadını aracına alıp cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen zanlının, 2022 yılında benzer suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. Mahkeme zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen " Cinsel Saldırı" suçundan tutuklanan N.İ yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı. Polis, 28 Nisan 2026 tarihinde saat 21:50 raddelerinde Lefkoşa Nalbantoğlu Bulvarı üzerinde otostop çeken E.A’yı aracına alan zanlının, 20 yaşındaki kıza “cinsel saldırı” suçunu işlediğini mahkemeye hatırlattı.

Polis, E.A’nın zanlıdan aracı durdurmasını istediğini ancak zanlının durmadığını, bunun üzerinde E.A’nın hareket halindeki araçtan atladığını, başını kaldırım taşına vurup yaralandığını belirtti.

Polis, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan E.A’nın tedavi edildikten sonra taburcu edildiğini kaydetti. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2022 yılında benzer suçtan sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.