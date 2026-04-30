Yrd. Doç. Dr. Doğuş Hürdoğanoğlu ödüle layık görüldü

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Doğuş Hürdoğanoğlu, British Council tarafından düzenlenen Study UK Alumni Awards 2026 kapsamında “Bilim ve Sürdürülebilirlik” kategorisinde ödüle layık görüldü.

UKÜ’den yapılan açıklamaya göre ödül, Lefkoşa’da British Council ve İngiliz Yüksek Komiserliği iş birliğiyle gerçekleştirilen törende takdim edildi.

Birleşik Krallık’ta yükseköğrenim görmüş mezunların akademik, mesleki ve toplumsal katkılarını değerlendiren Study UK Alumni Awards programı, British Council tarafından her yıl uluslararası düzeyde düzenleniyor.

Program kapsamında verilen ödüller, dört ana kategoride sahiplerini buluyor.

Yrd. Doç. Dr. Doğuş Hürdoğanoğlu’na verilen ödül, sürdürülebilir enerji, ileri mühendislik uygulamaları, enerji sistemleri, çevresel dayanıklılık ve toplumsal fayda odaklı teknik çalışmaları nedeniyle verildi. Değerlendirme sürecinde adayların akademik geçmişleri, mesleki başarıları, toplumsal katkıları ve Birleşik Krallık’ta aldıkları eğitimin kariyerlerine etkisi esas alındı.

Süreç kapsamında uluslararası başvuru çağrısının ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda finalistler belirlendi, jüri değerlendirmesi ile kategori kazananları açıklandı. Yrd. Doç. Dr. Doğuş Hürdoğanoğlu, Bilim ve Sürdürülebilirlik kategorisinde önce finalist olarak ilan edildi, ardından kategori birincisi olarak ödülün sahibi oldu.