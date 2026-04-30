“Çalıştırıp paramı vermediler, çalışma iznimi yapmadılar, 2 gündür ekmek yemedim”

Cami’deki bağış kutusundan 5 bin TL sirkat ettiği için mahkemeye yeniden çıkarılan zanlı, “Ben hırsız değilim camiye uyumaya gittim. İki gündür ekmek yemedim. Klimacıyım, çalışmak için buraya geldim. Ama beni çalıştırıp paramı vermediler, çalışma izni çıkarmadılar.” dedi

Gönyeli’de meydana sirkat suçundan tutuklanan B.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Gürtaç olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde zanlının Alayköy'de Sanayi Sitesi içerisinde kapısı açık vaziyette bulunan Hacı Emine Adil Cami’deki Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ına ait plastik bağış kutusundaki yaklaşık 5 bin TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye hatırlattı.

Polis, zanlının 28.04.2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ise 15.03.2026 tarihinden itibaren 44 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının parayı ne yaptığının araştırılacağını belirterek, altı gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı “ben hırsız değilim camiye uyumaya gittim. İki gündür ekmek yemedim. Klimacıyım, çalışmak için buraya geldim. Ama beni çalıştırıp paramı vermediler, çalışma izni çıkarmadılar. İsterseniz Kıbrıs’taki tüm camilerin klimalarını ücretsiz temizlerim” dedi

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.