Gazeteciler Birliği'nin yeni yönetimi belirlendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) Olağan Genel Kurulu bugün Lefkoşa’da birlik kompleksindeki Paradise Park salonunda yapıldı, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

YENİDÜZEN muhabiri Serap Şahin en fazla oy alan 4'üncü isim oldu.

Genel Kurul 10.30’da basın şehitleri ve hayatını kaybeden gazeteciler için saygı duruşunda bulunularak başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından, KTGB Başkanı Emin Akkor konuşma yaptı ve ardından faaliyet ve mali raporlar üyelerin bilgisine ve oyuna sunuldu.

Faaliyet raporu Canan Onurer tarafından, mali rapor da Aytuğ Türkkan tarafından okundu ve aklandı.

Divan başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, Divan katiplerinin ise Damla Soyalp ve Aytuğ Türkkan olarak belirlendiği Genel Kurul’da, daha sonra iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim, denetleme ve onur kurulları için seçime geçildi.

Oy verme işlemi saat 13.00’de tamamlandı, 12 kişilik aday listesinden Yönetim Kurulu üyeliğine hak kazanan 9 kişi, 2 yedek üye ve aldıkları oy oranları şöyle;