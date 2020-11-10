Gazeteciler Birliği'nde yeni dönem

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) yeni yönetimi ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu, Genel Sekreteri Dilek Öncül Kodan oldu.

Yönetim Kurulu’nun görev dağılımı şöyle:

“Başkan Ali Cansu, Genel Sekreter Dilek Öncül Kodan, Başkan Vekili Tarkan Kavaz, Dış İlişkiler Sekreteri Ali Sefer, Sayman İbrahim Güneşer, Örgütlenme Sekreteri Aliye Özenci, Eğitim Sekreteri Duygu Alan, Sosyal İlişkiler ve Web Sorumlusu Melek Arabacıoğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Rahme Çiftçioğlu. Yedek Üyeler Erol Atabek ve Nedim Enginsoy.”

KTGB’nin Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz cumartesi yapılmış, genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra TAK ve BRT temsilcileri ile Onur Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyeleri de belirlenmişti.

Buna göre, Onur Kurulu'nda Mustafa Kortun, Süleyman Ergüçlü ve Ali Baturay; Denetçiler Kurulu'nda Özcan Özcanhan ve Belgin Demirel görev yapacak. TAK yönetim kurulunda Artun Çağa, BRTK yönetim kurulunda ise İbrahim Güneşer yer alacak.

KTGB tüzüğüne göre Birliğin Olağan Genel Kurul iki yılda bir yapılıyor.