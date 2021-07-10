Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yeni yönetimini seçti.

Olağanüstü Genel Kurul’da Faaliyet Raporu ve Mali Rapor oyçokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul sonucu yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Damla Soyalp, Emin Akkor, Özgül Gürkut, Özlem Tüyloğlu, Hüseyin Ekmekçi, İsmet Özgürgen, Canan Onurer, Osman Kurt, Deniz Abidin

Ayrıca Emir Ertorun ve Nazar Erişken de yedek üye olarak seçildi.

Yeni yönetim kendi içinde görev bölümü yapacak.

Onur Kurulu Süleyman Ergüçlü, Ümral Akpınar, Ali Baturay ve yedek üye Ödül Aşık Ülker’den; Denetleme Kurulu ise Belgin Demirel, İzzet Volkan, Zafer Kodan ve yedek üye Cenk Mutluyakalı’dan oluştu.