Gazeteciler Birliği: “Tüm politikacılar gazetecilerle ilgili söylemlerinde hukuka saygılı davranmalı”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kaybettiği dava ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere tüm politikacıların gazetecilerle ilgili söylemlerinde hukuka saygılı davranmaları beklentimizi yineleriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Özgür Gazete’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aleyhinde açtığı hukuk davasını kazanmış olması, siyasetçilerin “hakaret”, “iftira” ve “hedef gösterme” içerikli söylemlerinin dokunulmazlığı olmadığını hatırlatmıştır.

Gazetecilerin özellikle hedef gösterilerek sindirilmeye çalışıldığı örneklerin arttığı bir dönemde sonuçlanan bu dava, benzer süreçlere maruz kalan meslektaşlarımızın mücadelesi için yol gösterici olacaktır.

Ayrıca, siyasetçinin dokunulmazlığının onlara; hakaret etme, iftira atma ve hedef gösterme hakkı vermediğinin ortaya konulduğu bu kararla dileriz ki siyasetçiler de hoşlanmadıkları haber yapan gazetecilerle ilgili söylemlerinde daha dikkati olurlar.

Gazeteciler Birliği’nin ifadenin ceza davaları değil, hukuk mahkemelerinin konusu olduğu mücadelesi için örnek teşkil eden bu davada görüldüğü gibi, kendilerine hakaret edildiği kanaatinde bulunan herkesin ceza davaları değil Haksız Fiiller Yasası üzerinden hukuk mahkemesi yoluyla ilerlemesi, ifade özgürlüğünün korunması için büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda, mağdur olduğunu düşünen herhangi bir kişinin Hukuk Mahkemesi’nde dava açmasına Gazeteciler Birliği olarak karşı olmadığımızı aksine sürecin böyle ilerlemesi gerektiğine güçlü destek verdiğimizi tüm kamuoyuna bir kez daha bildirmek isteriz.

Özgür Gazete yönetimini, verdikleri bu hukuk mücadelesi için tebrik eder, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere tüm politikacıların gazetecilerle ilgili söylemlerinde hukuka saygılı davranmaları beklentimizi yineleriz.