Gazeteciler Birliği heyeti Türkiye'deki basın örgütleriyle görüşecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Emin Akkor başkanlığındaki yönetim kurulu heyeti, Türkiye’deki basın örgütleriyle görüşmeler yapmak üzere bugün Türkiye’ye gitti.

Kıbrıslı Türk gazetecilerin Türkiye’deki meslektaşlarıyla iş birliği ve mesleki dayanışmasını sağlama amaçlı ziyaretlerde, Ankara ve İstanbul’daki gazeteci örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelinecek.

Ziyaretlerde, Türk medyasında Kıbrıs’la ilgili haberlerde zaman zaman görülen yanlış bilgilerin giderilebilmesi için doğru kaynaklara ulaşılması yönünde iş birlikleri, Türkiye ve Kıbrıs’taki gazetecilerin ortak dayanışma sergileyebileceği konular ve gazetecilerin mesleki birikimlerini artırıcı etkinlikler de ele alınacak.

Bu amaçla bugün Ankara’ya gidecek KTGB heyeti, Gazeteciler Cemiyeti, Diplomasi Muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi ve DİSK Basın-İş temsilcileriyle ortak toplantıda bir araya gelecek.

KTGB Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet bu akşam saatlerinde İstanbul’a geçecek ve Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, International Press Institute, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, teyit.org gibi kuruluşların temsilcileriyle görüşecek.

İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek gazeteciler, temaslarını tamamlamalarının ardından pazartesi gecesi ülkeye dönecek.