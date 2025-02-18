Gazeteci-Yazar Başaran Düzgün’den yeni kitap: “Pembe Boyalı Oda…”

Gazeteci-Yazar Başaran Düzgün’ün altıncı kitabı ve ikinci romanı "Pembe Boyalı Oda” yayınlandı. Aynı anda Türkiye ve Kıbrıs’ta piyasaya çıkan "Pembe Boyalı Oda" isimli roman, "zor koşullarda hayatta kalma ve var olma mücadelesi veren insanların hikayelerini yaratıcı gerçeklik tarzında" ele alıyor.

Kıbrıs, Türkiye ve Londra’da tarihsel bir kesitteki olayları konu alan roman, toplumların olağanüstü zamanlarda yaşadığı sosyolojik değişimi anlatmanın yanında bireyin tekamül serüvenini de ortaya koyuyor. Pembe Boyalı Oda, Kıbrıs’ın Türkiye ve İngiltere ile kader kesişmesinde ezberlenen yanlışları da sorguluyor. Romanla ilgili “acıklı bir aşk (memleket) hikayesi” nitelemesi yapılıyor.

Yayın Yönetmenliğini Bahar Çelik, editörlüğünü Nurper Moreket, kapak tasarımını Tahir Gazi’nin yaptığı 358 sayfa roman, Ekinoks yayınları tarafından basıldı ve tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

Başaran Düzgün romanla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Kültürel ve sosyal kodlarına acıklı aşk hikayeleri nakşedilen, her santimetre karesi acıyla parsellenmiş, acıyla var olup direnmeye çalışan bir memleketin yazgısıdır bu roman. Kan ve ölümle sınanan ve savrulan hayatların her defasında kendi küllerinden doğmaya çalışması, farklı coğrafyalarda yeniden tutunma ve kök salma uğraşı. Aşk ile çoğalma gailesi…”

Başaran Düzgün kimdir?

Başaran Düzgün 1964 yılında Mağusa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1988 yılında Gazi Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında Devrimci Gençlik Derneği, Üniversite Temsilciler Konseyi örgütlerinde yöneticilik yaptı, Gençlik ve Genç Kıbrıslı dergilerinin yayıncıları arasında yer aldı. Çeşitli kültürel faaliyetlerin organizasyonunda bulundu, “Bir Halk Düşmanı”, “Çürük Elma” gibi tiyatro eserlerinin sahnesinde rol aldı. Üniversite yıllarında yazdığı öykülerini “Buğday Toprağa Düştü” kitabında topladı. 1990 yılında Yenidüzen gazetesinde başladığı muhabirliği 1994 yılında Kıbrıs gazetesinde sürdürdü. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Türk Ajansı Kıbrıs’ta yönetim kurullarında yer aldı. Aynı dönem, Araştırmacı-Yazar Haşmet Gürkan ile birlikte “Lambousa Krallığının Yeniden Doğuşu” kitabını hazırladı. 1996 yılında Yenidüzen Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, 1997 yılında Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü oldu. Yaklaşık 2 bin makalesi arasından derlediği seçme yazılarından oluşan “Çakıl Taşları” kitabını yayınladı. Radikal gazetesi, Türkiye’nin Sesi Radyosu, Agence France Presse’in Kıbrıs temsilciliğini yaptı. Ankara, İstanbul, İskenderiye, Brüksel, Londra, Washington ve New York’ta çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. DAÜ, LAÜ ve İstanbul Özgür Üniversite’de dersler verdi. İsviçre-Bürgenstock’ta yapılan Kıbrıs zirvesini izledi. Zirve sonrası Annan Planı referandumunu da kapsayan gelişmelerin yer aldığı “Pilatus’un Gölgesinde” kitabını yayınladı. 2009 yılında Havadis Gazetesini, Radyo Havadis ve Havadis Web TV’yi kurdu. Havadis Medya Grubu ile Fileleftheros Grubun iş birliği yapmasına öncülük etti. Havadis Yayınlarında çok sayıda kitabın basımını sağladı. Yazdıklarından dolayı 10 yıl hapislik istemiyle yargılandı, bombalı saldırıya maruz kaldı, Türkiye’ye girişi yasaklandı. Aralık 2023’te yayınlanan Öksüz Atlar Ülkesinde romanı Kıbrıs’ta uzun süre en çok satanlar listesinde yer aldı, Türkiye’de edebiyat çevrelerinde ilgiyle karşılandı. (