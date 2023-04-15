Gazeteci Ulaş Barış, Türkiye'ye alınmadı

Gazeteci Ulaş Barış, "N-82" tahdit kodu gerekçe gösterilerek Türkiye'ye alınmadı, girişi yasaklandı.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre Barış, "FLY KHY" isimli şirketin Türkiye'den Kıbrıs'ın kuzeyine gerçekleştireceği ilk uçuşu deneyimlek için bir grup gazeteci ile Türkiye'ye gitmişti.

Havalimanında söz konusu tahdit kodu gerekçe gösterilerek ülkeye girişine izin verilmeyen Barış'ın, bugün saat 18.00'de Kıbrıs'ın kuzeyine geri gönderilmesi bekleniyor.

Daha önce de eski Cumhurbaşkanlığı Basın Koordinatörü Ali Bizden, Araştırmacı Ahmet Cavit An, eski parlamenter Okan Dağlı, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, gazeteci Aysu Basri Akter ve Havadis Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün Türkiye’ye girişine izin verilmemişti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, bu yöndeki kararların Türkiye’ye ait olduğunu söylemişti.

Türkiye, “G-82” kodunu, “milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunan veya bulunduğu şüphesi olan yabancılar” için uyguluyor. Hukuki kaynaklar, bu kodun “istihbari bilgilere dayanılarak konulabildiğini ve sadece dava yoluyla kaldırılabileceğini” söylüyor.

“N-82” kodu ise Türkiye’ye giriş yapmak için ön izin almak zorunda olan yabancılara uygulanıyor. Hukuki kaynaklar, bu kodun, ‘ülkeye giriş yasağının bir uygulaması’ olduğunu ve dava açıp kod iptal edilmeden, yabancının Türkiye’ye girmesinin mümkün olmadığını söylüyor.