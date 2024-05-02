Gazeteci Georgia Psaria hayatını kaybetti

Kıbrıslı Rum gazeteci Georgia Psaria, 49 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden Psaria, kamu hizmeti yayıncısı Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu’nda (PIK) gazeteci olarak çalışıyordu.

Georgia Psaria’nın kaybı nedeniyle açıklama yapan PIK yönetimi, “bugün gazetecilik daha fakir” yorumunu yaptı.

Psaria, 26 Ekim 1975'te Limasol'da doğdu. Politis gazetesinde ve daha sonra PIK’de çalışmaya başlamadan önce Yunanistan'ın Atina kentindeki Panteion Üniversitesi'nde gazetecilik ve iletişim okudu.