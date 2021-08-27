“Gaza ulaşmakta sıkıntı çeken vatandaşlarımızdan özür dileriz”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı gaz sıkıntısı nedeniyle yurttaşlardan özür diledi.

Kısa bir açıklama yapan Arıklı “Bugün bütün gün Müsteşarımın yaptığı müzakereler neticesinde tüp gaz sorunu çözülmüştür” dedi, ülkeye gaz tedariki yapan iki firman dağıtıma başladığını ifade etti.

Arıklı “Satış fiyatı Bakanlığımızın belirlediği fiyat olan 107 TL’dir. Bu neticeyi alırken gaza ulaşmakta sıkıntı çeken değerli vatandaşlarımızdan özür dileriz” açıklamasında bulundu.