“Gayri resmi bir konferansa katılmaya hazırız”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute arasında bu akşam Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nda yapılan görüşme tamamlandı.

Bir buçuk saat süren görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Kıbrıslı Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios, Anastasiadis’in Lute’u, güneyin BM Genel Sekreteri tarafından, BM Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen görev-yetkileri çerçevesinde toplanacak olan gayri resmi bir konferansa katılmaya hazır ve kararlı olduğu konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Kusios, Anastasiadis’in görüşmede güneyin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tezlerini yinelediğini ve teyit ettiğini aynı zamanda müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmeye hazır olduklarını ifade ettiğini de ekledi.