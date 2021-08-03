GAÜ 'Tiyatro Günleri’ Asya Bebek yararına gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nün 3 Ağustos - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği tiyatro gösterilerinde SMA Hastası Asya Bebek yararına bağış toplanacak.

GAÜ Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre, tiyatro gösterileri GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’da sahnelenecek.

Salona giriş için aşı kartı, ikinci dozunu tamamlamamış veya aşı olmamış kişilerden ise 72 saat içinde yapılmış PCR veya Antijen Test sonucu aranacak.

2021 Tiyatro Günleri’nin programı şöyle:

03 Ağustos 2021 / Salı / Saat: 20.30

Ölüm Öpücüğü

(Polisiye Gerilim - Tek Perde – 2 Saat)

Yazar: Simon Williams

Yönetmen: Osman Ateş

Yaş Sınırı: 18+

05 Ağustos 2021 / Perşembe / Saat: 20.30

Mükemmel Partner

(Komedi - Tek Perde – 105 Dakika)

Yazar: Miro Gavran

Yönetmen: Nehir Demirel

Yaş Sınırı: 14+



07 Ağustos 2021 / Cumartesi / Saat: 20.30

Uçlar

(Psikolojik Gerilim - Tek Perde – 100 Dakika)

Yazar: William Mastrosimone

Yönetmen: Birce Birsel Çağlar

Yaş Sınırı: 16+

09 Ağustos 2021 / Pazartesi / Saat: 20.30

Sophie ve Ben

(Tarihi Dram - Tek Perde – 60 Dakika)

Yazar: Ursula Kohlert

Yönetmen: Nehir Demirel

Yaş Sınırı: 14+



