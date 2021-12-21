Gardiyanoğlu DP’ye katıldı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu’nun Demokrat Parti’ye (DP) katıldığı açıklandı.

DP’den verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu’na DP rozetini, Genel Başkan Fikri Ataoğlu Lefkoşa ilçe binasında gerçekleştirilen törenle taktı.

Gardiyanoğlu, DP çatısı altında özellikle sağlık politikaları ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi için mücadele vereceğini ifade etti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP’nin ekonomi, eğitim, kültür-sanat ve sağlıkta söz sahibi bir parti konumuna geldiğini söyleyerek, Gardiyanoğlu’nun DP ailesine katılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ataoğlu, Remzi Gardiyanoğlu’nun seçim sürecinde DP Genel Başkanlığı Sağlık Danışmanlığı görevinde bulunacağını, sonrasında da parti yönetim kadrolarında yer alacağını belirtti.

