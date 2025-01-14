GarantiBBVA MUNHAL

- KKTC Vatandaşı, - En az lise mezunu, - KKTC İç İşleri Bakanlığının düzenlediği ve Polis Okulu Müdürlüğü Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikasına sahip , - Tercihen herhangi bir sektörde güvenlik görevlisi pozisyonunda minimum 1 yıllık deneyime sahip, - Disiplinli ve sorumluluk sahibi, - Esnek zamanlı olarak çalışabilecek, - Adayların askerlik görevini tamamlamış olması, - KKTC sürüş ehliyetine sahip, *Güvenlik Görevlisi* aramaktayız. BAŞVURU BİLGİLERİ Başvurunuzu özgeçmişiniz ve Özel Güvenlik Temel Eğitim Sertifikası örneği ile birlikte [email protected] ve [email protected] adreslerine iletmeniz gerekmektedir. Ek olarak https://kariyer.garantibbva.com.tr/ adresi üzerinden güncel özgeçmişinizi oluşturmanızı önemle rica ederiz.



